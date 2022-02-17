Мобильным операторам упростили строительство базовых станций

Верховная рада приняла закон об упрощении размещения технических средств электронных коммуникаций. Законом упрощена процедура получения мобильными операторами права на пользование земельными участками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента 17 февраля в Youtube .

Проект закона № №5811 в целом поддержали 308 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, закон направлен на обеспечение для 95% населения Украины доступа к мобильному высокоскоростному интернету, опосредованное стимулирование экотуризма, рекреации, туризма.

Законом предусмотрено установить до 1 января 2026 года упрощенную процедуру предоставления в пользование земельных участков площадью до 0,05 гектара для размещения базовых станций мобильной связи.

Упрощение не будет распространяться на участки особо ценных земель, земель историко-культурного назначения, земель оздоровительного назначения, рекреационного назначения, лесохозяйственного назначения, и земель в пределах зеленых зон населенных пунктов.