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Мобільним операторам спростили будівництво базових станцій

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Україна, Четвер 17 лютого 2022 15:23
Мобільним операторам спростили будівництво базових станцій Фото: Рада спростила мобільним операторам будівництво базових станцій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон про спрощення розміщення технічних засобів електронних комунікацій. Законом спрощено процедуру отримання мобільними операторами права на користування земельними ділянками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту 17 лютого в Youtube.

Проект закону № №5811 в цілому підтримали 308 народних депутатів.

Як зазначається в пояснювальній записці, закон спрямований для надання 95% населення України доступу до мобільного високошвидкісного інтернету, опосередкованого стимулювання екотуризму, рекреації, туризму.

Законом передбачено встановити до 1 січня 2026 року спрощену процедуру надання в користування земельних ділянок площею до 0,05 гектара для розміщення базових станцій мобільного зв’язку.

Спрощення не поширюватиметься на ділянки особливо цінних земель, земель історико-культурного призначення, земель оздоровчого призначення, рекреаційного призначення, лісогосподарського призначення, та земель у межах зелених зон населених пунктів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив план заходів щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку на 2020-2022 роки. У плані є заходи щодо впровадження технології 5G.

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