Мобільний зв'язок на трасах і в селах: "Київстар" розширив мережу 4G

Національний оператор "Київстар" продовжує розширювати та модернізувати свою мережу. Станом на 2026 рік швидкісний 4G-інтернет від компанії доступний для 96,2% населення України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії "Київстар".
Попри виклики війни, оператор збільшує ємність мережі у великих містах та будує інфраструктуру у невеликих населених пунктах.
Лише за перше півріччя 2026 року компанія:
Компанія приділяє особливу увагу розбудові інфраструктури вздовж ключових транспортних артерій. У 2025 році нові базові станції з'явилися на понад 300 ділянках автошляхів, а в першому півріччі 2026 року покриття покращили ще на 96 ділянках.
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Зокрема, нове обладнання встановили вздовж трас Київ – Вінниця – Чоп та Дніпро – Вінниця – Стрий, у тому числі на високогірних ділянках.
Наразі якісним 4G-покриттям від оператора забезпечено понад 12,5 тисяч кілометрів доріг міжнародного та національного значення.
Розширенню доступу до LTE сприяла відмова від застарілої технології 3G, яку "Київстар" першим серед українських операторів завершив у серпні 2026 року.
Завдяки цьому кроку понад 1 млн користувачів перейшли на 4G, отримавши вищу швидкість, меншу затримку сигналу, стабільніше з’єднання та доступ до технології VoLTE для якісніших голосових дзвінків (За даними НКЕК за I квартал 2026 року, без урахування тимчасово окупованих територій).
У компанії зазначають, що усі ці кроки є частиною системного розвитку мережі "Київстар" і оператор продовжує працювати над розширенням і підвищенням якості покриття, збільшенням ємності та швидкості мережі, щоб користувачі усіх регіонів мали доступ до якісного мобільного зв'язку та швидкісного інтернету.
Варто також додати, що для незначної кількості В2В-клієнтів 3G тимчасово зберігається локально з огляду на специфіку розташування обладнання. Перехід таких об’єктів на 4G планується завершити найближчим часом.
Раніше ми повідомляли, що "Київстар" підняв вартість тарифів з 8 жовтня. Але зміни торкнуться лише частини абонентів і якщо новий пакет не підійде, його можна буде змінити на більш зручний.