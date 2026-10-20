Мобільний зв'язок на трасах і в селах: "Київстар" розширив мережу 4G

Будівництво нових станцій та розвиток у регіонах

Попри виклики війни, оператор збільшує ємність мережі у великих містах та будує інфраструктуру у невеликих населених пунктах.

Лише за перше півріччя 2026 року компанія:

встановила майже 3 тисячі нових базових станцій

модернізувала понад 5 тисяч наявних об'єктів

розширила 4G-покриття на 128 населених пунктів (зокрема у селах Вінницької, Тернопільської та Львівської областей)

Зв'язок на міжнародних та національних автошляхах

Компанія приділяє особливу увагу розбудові інфраструктури вздовж ключових транспортних артерій. У 2025 році нові базові станції з'явилися на понад 300 ділянках автошляхів, а в першому півріччі 2026 року покриття покращили ще на 96 ділянках.

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Зокрема, нове обладнання встановили вздовж трас Київ – Вінниця – Чоп та Дніпро – Вінниця – Стрий, у тому числі на високогірних ділянках.

Наразі якісним 4G-покриттям від оператора забезпечено понад 12,5 тисяч кілометрів доріг міжнародного та національного значення.

Повний перехід від 3G до 4G

Розширенню доступу до LTE сприяла відмова від застарілої технології 3G, яку "Київстар" першим серед українських операторів завершив у серпні 2026 року.

Завдяки цьому кроку понад 1 млн користувачів перейшли на 4G, отримавши вищу швидкість, меншу затримку сигналу, стабільніше з’єднання та доступ до технології VoLTE для якісніших голосових дзвінків (За даними НКЕК за I квартал 2026 року, без урахування тимчасово окупованих територій).

У компанії зазначають, що усі ці кроки є частиною системного розвитку мережі "Київстар" і оператор продовжує працювати над розширенням і підвищенням якості покриття, збільшенням ємності та швидкості мережі, щоб користувачі усіх регіонів мали доступ до якісного мобільного зв'язку та швидкісного інтернету.

Варто також додати, що для незначної кількості В2В-клієнтів 3G тимчасово зберігається локально з огляду на специфіку розташування обладнання. Перехід таких об’єктів на 4G планується завершити найближчим часом.