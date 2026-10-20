Мобильная связь на трассах и в селах: "Киевстар" расширил сеть 4G

Строительство новых станций и развитие в регионах

Несмотря на вызовы войны оператор увеличивает емкость сети в крупных городах и строит инфраструктуру в небольших населенных пунктах.

Только за первое полугодие 2026 года компания:

установила почти 3 тысячи новых базовых станций

модернизировала более 5 тысяч имеющихся объектов

расширила 4G-покрытие на 128 населенных пунктов (в том числе в селах Винницкой, Тернопольской и Львовской областей)

Связь на международных и национальных дорогах

Компания уделяет особое внимание развитию инфраструктуры вдоль ключевых транспортных артерий. В 2025 году новые базовые станции появились на более чем 300 участках автодорог, а в первом полугодии 2026 года покрытие улучшили еще на 96 участках.

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В частности, новое оборудование было установлено вдоль трасс Киев – Винница – Чоп и Днепр – Винница – Стрый, в том числе на высокогорных участках.

Качественным 4G-покрытием от оператора обеспечено более 12,5 тысяч километров дорог международного и национального значения.

Полный переход от 3G к 4G

Расширению доступа к LTE способствовал отказ от устаревшей технологии 3G, которую "Киевстар" первым среди украинских операторов завершил в августе 2026 года.

Благодаря этому шагу более 1 млн пользователей перешли на 4G, получив более высокую скорость, меньшую задержку сигнала, более стабильное соединение и доступ к технологии VoLTE для более качественных голосовых звонков (по данным НКЭК за I квартал 2026 года, без учета временно оккупированных территорий).

В компании отмечают, что все эти шаги являются частью системного развития сети Киевстар и оператор продолжает работать над расширением и повышением качества покрытия, увеличением емкости и скорости сети, чтобы пользователи всех регионов имели доступ к качественной мобильной связи и скоростному интернету.

Следует также добавить, что для незначительного количества В2В-клиентов 3G временно сохраняется локально, учитывая специфику расположения оборудования. Переход таких объектов на 4G планируется завершить в ближайшее время.