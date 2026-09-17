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Мобільний зв’язок працює неналежно: що робити абоненту і куди скаржитися

17:44 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Василина Копитко
Які права має споживач мобільного зв'язку (фото: Getty Images)

Споживач мобільного зв'язку має право на якісні комунікаційні послуги на умовах, визначених договором і законодавством. Якщо зв’язок працює неналежно, виникли проблеми з тарифікацією або рахунком, абонент може вимагати захисту своїх прав.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби у Facebook.

На що має право споживач

Користувач мобільних послуг має право:

  • отримувати інформацію про умови та вартість послуг, тарифи, їхній обсяг та умови зміни;
  • отримувати послуги відповідно до умов укладеного договору;
  • знати умови припинення або зміни договору;
  • звертатися до постачальника із вимогами, скаргами та пропозиціями;
  • отримувати належну інформацію про послуги та умови їх надання;
  • захищати свої права у разі неналежного надання послуг.

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Що робити, якщо є проблеми зі зв’язком

Якщо мобільна послуга не надається або має неналежну якість, а також виникли проблеми з тарифікацією чи рахунком, насамперед варто звернутися до свого оператора та зафіксувати звернення.

Якщо проблему не вирішили, споживач може звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Як працює державний нагляд під час війни

Під час воєнного стану заходи державного нагляду за дотриманням законодавства у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра здійснюються за рішенням НКЕК у порядку, визначеному законодавством.

Це передбачено пунктом 6 постанови Кабінету міністрів України від 13 березня 2022 року №303.

Читайте також про те, що ''Укртелеком'' анонсував запуск U Mobile - нового віртуального мобільного оператора. ''Сімку'' або пакет ''Оптика+Сімка'' вже можна замовити на сайті. Тарифи надаватимуть до 60 ГБ мобільного інтернету.

Раніше ми писали про те, що Центр протидії дезінформації спростував інформацію про те, що в Україні відключатимуть мобільний зв’язок під час повітряних тривог. Напередодні відповідний фейк поширювали у мережі.

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