Мобільний зв’язок працює неналежно: що робити абоненту і куди скаржитися

На що має право споживач

Користувач мобільних послуг має право:

отримувати інформацію про умови та вартість послуг, тарифи, їхній обсяг та умови зміни;

отримувати послуги відповідно до умов укладеного договору;

знати умови припинення або зміни договору;

звертатися до постачальника із вимогами, скаргами та пропозиціями;

отримувати належну інформацію про послуги та умови їх надання;

захищати свої права у разі неналежного надання послуг.

Що робити, якщо є проблеми зі зв’язком

Якщо мобільна послуга не надається або має неналежну якість, а також виникли проблеми з тарифікацією чи рахунком, насамперед варто звернутися до свого оператора та зафіксувати звернення.

Якщо проблему не вирішили, споживач може звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Як працює державний нагляд під час війни

Під час воєнного стану заходи державного нагляду за дотриманням законодавства у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра здійснюються за рішенням НКЕК у порядку, визначеному законодавством.

Це передбачено пунктом 6 постанови Кабінету міністрів України від 13 березня 2022 року №303.