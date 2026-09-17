Мобильная связь работает ненадлежащим образом: что делать абоненту и куда жаловаться

Потребитель мобильной связи имеет право на качественные коммуникационные сервисы на условиях, определенных контрактом и законодательством. Если связь работает неправильно, возникли проблемы с тарификацией или счетом, абонент может потребовать защиты своих прав.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook.
Пользователь мобильных услуг имеет право:
Если мобильная услуга не предоставляется или имеет ненадлежащее качество, а также возникли проблемы с тарификацией или счетом, в первую очередь следует обратиться к оператору и зафиксировать обращение.
Если проблему не устранили, потребитель может обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЕК).
В ходе военного положения меры государственного надзора за соблюдением законодательства в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра осуществляются по решению НКЭК в порядке, определенном законодательством.
Это предусмотрено пунктом 6 постановления Кабинета Министров Украины от 13 марта 2022 №303.
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Ранее мы писали о том, что Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о том, что в Украине будет отключена мобильная связь во время воздушных тревог. Накануне соответствующий фейк был распространен в сети.