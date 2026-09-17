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Мобильная связь работает ненадлежащим образом: что делать абоненту и куда жаловаться

17:44 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Василина Копытко
Какие права имеет потребитель мобильной связи (фото: Getty Images)

Потребитель мобильной связи имеет право на качественные коммуникационные сервисы на условиях, определенных контрактом и законодательством. Если связь работает неправильно, возникли проблемы с тарификацией или счетом, абонент может потребовать защиты своих прав.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook.

На что имеет право потребитель

Пользователь мобильных услуг имеет право:

  • получать информацию об условиях и стоимости услуг, тарифах, их объеме и условиях изменения;
  • получать услуги в соответствии с условиями заключенного договора;
  • знать условия прекращения или изменения договора;
  • обращаться к поставщику с требованиями, жалобами и предложениями;
  • получать надлежащую информацию об услугах и условиях их предоставления;
  • защищать свои права при ненадлежащем предоставлении услуг.

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Что делать, если есть проблемы со связью

Если мобильная услуга не предоставляется или имеет ненадлежащее качество, а также возникли проблемы с тарификацией или счетом, в первую очередь следует обратиться к оператору и зафиксировать обращение.

Если проблему не устранили, потребитель может обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЕК).

Как работает государственный надзор во время войны

В ходе военного положения меры государственного надзора за соблюдением законодательства в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра осуществляются по решению НКЭК в порядке, определенном законодательством.

Это предусмотрено пунктом 6 постановления Кабинета Министров Украины от 13 марта 2022 №303.

Читайте также о том, что ''Укртелеком'' анонсировал запуск U Mobile - нового виртуального мобильного оператора. ''Симку'' или пакет ''Оптика+Симка'' уже можно заказать на сайте. Тарифы будут предлагать до 60 ГБ мобильного интернета.

Ранее мы писали о том, что Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о том, что в Украине будет отключена мобильная связь во время воздушных тревог. Накануне соответствующий фейк был распространен в сети.

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