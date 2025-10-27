Мобільний зв'язок під час відключень світла стане стабільнішим: деталі

За словами Умєрова, на Ставці порушували питання російських атак на енергетичні об'єкти і стійкості мобільного зв'язку в умовах відключень світла.

"Обговорили пріоритети захисту і конкретні напрямки співпраці з партнерами щодо зміцнення системи ППО. Підтримано рішення про збільшення кількості базових станцій (вишок мобільного зв'язку - ред.) з аварійним живленням і перерозподіл резервних джерел енергії з фокусом на прифронтові території", - зазначив він.

Умєров додав, що на Ставці верховного головнокомандувача обговорювали ключові питання розвитку українських далекобійних можливостей. Разом із виробниками було обговорено результати бойового застосування далекобійної зброї.

"Географія далекобійних ударів по території агресора буде розширюватися", - зазначив він.

Також секретар РНБО уточнив, що окремо на Ставці обговорювали виконання контрактів на 2025 рік і плани на 2026-2028 рр. Підприємствам доручили погоджувати щотижневі графіки надходжень.