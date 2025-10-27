UA

Мобільний зв'язок під час відключень світла стане стабільнішим: деталі

Ілюстративне фото: в Україні з'являться нові вежі мобільного зв'язку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні буде більше вишок мобільного зв'язку з аварійним живленням. Таке рішення ухвалили на тлі проблем зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Рустема Умєрова у Facebook.

За словами Умєрова, на Ставці порушували питання російських атак на енергетичні об'єкти і стійкості мобільного зв'язку в умовах відключень світла.

"Обговорили пріоритети захисту і конкретні напрямки співпраці з партнерами щодо зміцнення системи ППО. Підтримано рішення про збільшення кількості базових станцій (вишок мобільного зв'язку - ред.) з аварійним живленням і перерозподіл резервних джерел енергії з фокусом на прифронтові території", - зазначив він.

Умєров додав, що на Ставці верховного головнокомандувача обговорювали ключові питання розвитку українських далекобійних можливостей. Разом із виробниками було обговорено результати бойового застосування далекобійної зброї.

"Географія далекобійних ударів по території агресора буде розширюватися", - зазначив він.

Також секретар РНБО уточнив, що окремо на Ставці обговорювали виконання контрактів на 2025 рік і плани на 2026-2028 рр. Підприємствам доручили погоджувати щотижневі графіки надходжень.

 

Мобільний зв'язок під час відключень

Нагадаємо, раніше голова українського регулятора електронних комунікацій, радіочастот і поштових послуг Лілія Мален заявляла, що базові станції не можуть довгий час працювати без світла.

Вона зазначила, що мобільний зв'язок під час відключень потрібно розглядати як "тимчасову можливість".

Також чиновниця порадила українцям користуватися фіксованим інтернетом, який є більш надійним варіантом.

