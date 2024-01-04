Мобільним групам ППО Києва вистачить ракет до ПЗРК на ще кілька потужних атак, - Наєв

За його словами, поточна ситуація з переносними зенітними комплексами для мобільних груп ППО "така, що боєприпасів вистачає, щоб витримати кілька наступних потужних атак".

"Але в середньостроковій і довгостроковій перспективі нам потрібна допомога західних країн для поповнення ракетного запасу", - додав генерал-лейтенант, який керує мобільними підрозділами ППО на півночі України та, зокрема, у Києві.

Наєв наголосив, що у пріоритеті наразі "більше боєприпасів", оскільки російські загарбники "дуже хочуть виснажити нашу систему ППО".

Командувач Об'єднаних сил також розповів, що захисники неба хотіли б "більше ракет для "Петріотів" і самих систем".

Також Наєв високо оцінив роботу ППО ЗСУ та зазначив, що "ефективність склала близько 90%".

"Жодна інша система протиповітряної оборони у світі не здатна показати такі результати, особливо в боротьбі з Росією", - наголосив він.

Відбиття масованих ударів РФ по Україні

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти вночі випустили 35 дронів-камікадзе по Україні, які були всі збиті. Після цього загарбники уже вранці випустили 99 ракет різних типів, зокрема аеробалістичні "Кинджали". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО 2 січня збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів".

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, 2 січня мобільні вогневі групи ППО знищили 8 з 17 ударних БпЛА. Також успішно відпрацювали по ворожих крилатих ракетах.

Перед тим, 29 грудня, російські терористи влаштували масовану атаку по Україні, використавши близько 160 БПЛА та ракет різних типів, окрім "Калібрів". Сили ППО ЗСУ тоді збили 114 ворожих повітряних цілей.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба закликав західні країни прискорити постачання систем протиповітряної оборони та боєприпасів до України, а також надати країні бойові безпілотники та ракети далекого радіусу дії.