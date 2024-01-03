Фото: Більше десятка ракет й БпЛА. Наєв розповів про роботу мобільних груп ППО на півночі (Getty Images)

Вчора, 2 січня, мобільні вогневі групи з протиповітряної оборони знищили 8 з 17 ударних БпЛА. Також успішно відпрацювали по ворожих крилатих ракетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

У Північній операційні зоні мобільні вогневі групи знищили: 8 з 17 ударних безпілотних літальних апаратів;

11 з 48 крилатих ракет. Як розповів Наєв, мобільні групи ППО озброєні: зенітно-ракетними комплексами малої дальності;

зенітно-артилерійськими гарматами;

переносними зенітно-ракетними комплексами;

великокаліберними кулеметами. Атака Росії на Україну у ніч на 2 січня У ніч на 2 січня російські терористи повторили масовану атаку, використовуючи засоби повітряного нападу різних типів. Росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об’єкти, а основним напрямком був Київ. У перші хвилини ворог застосував "Шахеди". Загалом протиповітряна оборона знищила 35 ударних БпЛА. Зранку терористи: запустили щонайменше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;

десять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

три крилаті ракети "Калібр";

12 ракет, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400. Загалом було знищено 72 повітряні цілі, а саме: 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крилаті ракети "Калібр".