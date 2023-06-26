Мобільні оператори будуть резервувати номери загиблих чи зниклих бійців на 2 роки
Мобільні оператори зможуть на 2 роки зарезервувати номери загиблих чи зниклих військових, щоб їх не змогли вільно придбати сторонні люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення "Коханий приєднався до Viber". Коли його немає серед живих", - написав він.
Для того, щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти військових. Таким чином номер не надійде в продаж протягом 2 років.
Як зарезервувати номер?
- Слід звернутися до служби підтримки оператора. У Kyivstar за номером 0800300466, у lifecell - 0800205433.
- Повідомте номер для резерву
- Зазначте, від кого звернення
- Очікуйте SMS з рішенням
Наразі послуга працює в тестовому режимі.
Нагадаємо, раніше в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб.
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