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Мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших бойцов на 2 года

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Понедельник 26 июня 2023 13:51
Мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших бойцов на 2 года Фото: мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших бойцов на 2 года (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Мобильные операторы смогут на два года зарезервировать номера погибших или пропавших военных, чтобы их не смогли свободно приобрести посторонние люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу. Так вы можете получить сообщение "Любимый присоединился к Viber". Когда его нет в живых", - написал он.

Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести военных. Таким образом, номер не поступит в продажу в течение 2 лет.

Как зарезервировать номер?

  • Следует обратиться в службу поддержки оператора. У Kyivstar по номеру 0800300466, у lifecell - 0800205433.
  • Сообщите номер для резерва
  • Укажите, от кого обращение
  • Ожидайте SMS с решением

В настоящее время услуга работает в тестовом режиме.

Напомним, ранее в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц.

Украинцам объясняли, как можно получить выдержку о без вести пропавшем родственнике.

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