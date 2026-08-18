Мобілізували загиблих та полонених: у трьох областях викрили посадовців ТЦК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора .

Що виявили правоохоронці

Прокурори спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Західного регіону разом з поліцією перевірили дані територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях.

Слідчі встановили, що посадовці вносили до реєстру "Оберіг" неправдиві відомості про нібито мобілізованих людей. Так вони штучно завищували показники виконання мобілізаційних завдань.

Загалом слідство задокументувало 446 фактів фіктивної мобілізації.

Для внесення фейкових даних посадовці користувалися власними електронними підписами та доступом до єдиного реєстру призовників. У документах з'являлися люди, яких насправді не призивали, або ті, хто вже відслужив і не міг мобілізуватися повторно.

На Буковині 35-річний колишній керівник районного ТЦК із січня по березень 2026 року вписав у реєстр 99 фіктивних мобілізацій. Частину даних він вигадав, а частину скопіював з інформації про діючих військовослужбовців.

На Тернопільщині 39-річний ексначальник районного ТЦК у березні 2026 року оформив як мобілізованих 18 людей. Серед них - військовий, який на той час уже помер, та захисник, що перебуває в російському полоні.

Найбільша схема - на Закарпатті

Наймасштабнішу оборудку правоохоронці зафіксували в Закарпатській області. Її, за версією слідства, організував 36-річний тодішній заступник керівника районного ТЦК.

До групи увійшли тимчасовий керівник центру, його заступник та оператори одного з відділень. Учасники вписували в реєстр людей, які вже проходили мобілізацію, і оформлювали їм нібито повторний призов та проходження військово-лікарської комісії.

Такою схемою оформили 329 фіктивних мобілізацій.

Кому повідомили про підозру

Підозру повідомили десятьом причетним до схем:

колишньому начальнику ТЦК на Тернопільщині;

ексначальнику ТЦК на Буковині;

організатору групи на Закарпатті та ще шістьом її учасникам.

Щодо більшості з них уже обрали запобіжні заходи. Питання запобіжного заходу для ексначальника ТЦК на Тернопільщині ще вирішується.

Наприкінці липня Державне бюро розслідувань разом із Генеральним штабом провели обшуки у понад ста ТЦК по всій Україні.