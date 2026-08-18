Мобилизовали погибших и пленных: в трех областях разоблачили должностных лиц ТЦК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора .

Что обнаружили правоохранители

Прокуроры специализированных прокуратур в сфере обороны Западного региона вместе с полицией проверили данные территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях.

Следователи установили, что должностные лица вносили в реестр "Оберег" ложные сведения о якобы мобилизованных людях. Так они искусственно завышали характеристики выполнения мобилизационных задач.

В общей сложности следствие задокументировало 446 фактов фиктивной мобилизации.

Для внесения фейковых данных должностные лица пользовались собственными электронными подписями и доступом к единому реестру призывников. В документах появлялись люди, которых действительно не призывали, или те, кто уже отслужил и не мог мобилизоваться повторно.

В Буковине 35-летний бывший руководитель районного ТЦК с января по март 2026 года вписал в реестр 99 фиктивных мобилизаций. Часть данных он придумал, а часть скопировал с информации о действующих военнослужащих.

В Тернопольской области 39-летний эксначальник районного ТЦК в марте 2026 года оформил в качестве мобилизованных 18 человек. Среди них - военный, который к тому времени уже умер, и находящийся в плену защитник.

Самая большая схема - на Закарпатье

Самую масштабную сделку правоохранители зафиксировали в Закарпатской области. Ее, по версии следствия, организовал 36-летний заместитель руководителя районного ТЦК.

В группу вошли временный руководитель центра, его заместитель и операторы одного из отделений. Участники вписывали в реестр уже проходивших мобилизацию людей и оформляли им якобы повторный призыв и прохождение военно-врачебной комиссии.

Такой схемой было оформлено 329 фиктивных мобилизаций.

Кому сообщили о подозрении

Подозрение сообщили десятью причастным к схемам:

бывшему начальнику ТЦК в Тернопольской области;

эксначальнику ТЦК в Буковине;

организатору группы в Закарпатье и еще шести ее участникам.

По большинству из них уже избрали меры предосторожности. Вопрос меры пресечения для эксначальника ТЦК в Тернопольской области еще решается.

В конце июля Государственное бюро расследований вместе с Генеральным штабом провели обыски более ста ТЦК по всей Украине.