Головна » Життя » Суспільство

Мобілізували з відстрочкою: як захистити свої права та що робити

Понеділок 27 жовтня 2025 19:21
UA EN RU
Мобілізували з відстрочкою: як захистити свої права та що робити Фото: Мобілізація в Україні (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Тетяна Веремєєва
Експерт: Данило Гончаренко

Мобілізація особи, яка має законну відстрочку, є неможливою, адже відтермінування прямо забороняє такі дії. Однак на практиці все ж трапляються випадки порушення прав громадян.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповів військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.

"Наприклад, людину доставляють до будівлі ТЦК та СП, вона відкриває застосунок "Резерв+", а дані про відстрочку зникли. У цей час Територіальний центр починає процедуру мобілізації. Уже в навчальному центрі відстрочка знову з’являється в "Резерв+", але це ніяк не впливає на рішення про мобілізацію", - пояснює юрист.

Він наголошує, що така ситуація складна й потребує залучення правоохоронних органів і судових процесів. Гончаренко говорить, що у подібних випадках потрібно звертатися по допомогу до адвоката та доводити незаконність дій у суді. Позасудовий спосіб вирішення таких ситуацій майже неможливий.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні діятимуть нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Деякі відстрочки будуть продовжуватися автоматично, а подати більшість заяв можна через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП. ТЦК більше не приймають заяви безпосередньо.

Для громадян без смартфона або з паперовими документами оформлення можливе лише через ЦНАП, який сканує документи та передає їх до ТЦК для ухвалення рішення.

