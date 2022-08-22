Мобілізованих жителів Луганської області залякують для участі у війні, - британська розвідка

Росія все більше використовує жителів захоплених територій Луганської та Донецької областей для війни в Україні. Однак вони вважаються неблагонадійними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

Як наголошується в повідомленні, 15 серпня українські соціальні мережі поширили відео, на якому, як повідомляється, військовослужбовці військової частини так званої "ЛНР" заявляють про свою відмову від розгортання в рамках наступальних операцій в Донецькій області.

Бойовики заявили, що виконали свій обов'язок щодо забезпечення контролю "ЛНР" над усією Луганською областю, який був отриманий в липні 2022 року, і не бажали воювати в Донецькій області, попри погрози і залякування з боку вищого командування.

"Росія все більше намагається мотивувати допоміжні сили, які вона використовує для посилення своїх регулярних військ на Донбасі. Командири вдаються до прямого матеріального заохочення, а деякі бойові частини вважаються неблагонадійними для наступальних операцій", - йдеться в повідомленні.

Як відзначають в Міноборони Британії, фактором, що посилює ці проблеми, є класифікація Росією війни як "спеціальної військової операції", яка обмежує повноваження держави з правового примусу.