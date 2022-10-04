Мобілізований росіянин здався у полон через п'ять днів після відправки в Україну

"26-річний росіянин Михайло Куликов з Орська був відправлений на фронт в Україну через п’ять днів після отримання повістки", - йдеться у повідомленні.

Проте ще перебуваючи в Росії він зателефонував на "гарячу лінію" проекту "Хочу жити". Отримавши інструкції, він зміг правильно та безпечно здатися в полон українцям.

"Хочу жити" - державний проект, покликаний допомогти військовослужбовцям з Росії безпечно здатися в полон ЗСУ.

Щоб отримати інформацію про те, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким необхідно звернутись на цілодобову телефонну лінію за номерами: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.