Мобілізований росіянин здався у полон через п'ять днів після відправки в Україну

Перші російські мобілізовані почали здаватися в полон силам оборони за допомогою проекту "Хочу жити".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
"26-річний росіянин Михайло Куликов з Орська був відправлений на фронт в Україну через п’ять днів після отримання повістки", - йдеться у повідомленні.
Проте ще перебуваючи в Росії він зателефонував на "гарячу лінію" проекту "Хочу жити". Отримавши інструкції, він зміг правильно та безпечно здатися в полон українцям.
"Хочу жити" - державний проект, покликаний допомогти військовослужбовцям з Росії безпечно здатися в полон ЗСУ.
Щоб отримати інформацію про те, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким необхідно звернутись на цілодобову телефонну лінію за номерами: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.
Нагадаємо, що російські солдати масово цікавляться, як здатися в полон ЗСУ.
Також, немобілізовані росіяни вже телефонують в Україну стосовно здачі в полон.
Процес мобілізації у РФ підривають фундаментальні проблеми, президент РФ Володимир Путін не зможе їх вирішити.
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