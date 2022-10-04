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Російські солдати масово цікавляться, як здатися в полон ЗСУ, - ГУР

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Вівторок 04 жовтня 2022 14:33
Російські солдати масово цікавляться, як здатися в полон ЗСУ, - ГУР Фото: російські солдати масово цікавляться, як здатися в полон ЗСУ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За останні кілька тижнів на гарячу лінію проекту "Хочу жити" надійшло понад 2 тисячі звернень від російських солдатів, які виявили бажання здатися в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

Представник української розвідки Андрій Юсов зазначає, що сплеск звернень від росіян спостерігався після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області та після оголошення мобілізації у Росії.

"Тоді почали дзвонити вже не просто солдати, які перебувають на території України в рамках окупаційної армії, а й ті, яких або тільки мобілізували, і вони ще на території РФ знаходяться, або їхні родичі, або навіть люди, які підозрюють, що можуть бути мобілізовані, і про всяк випадок уточнюють інформацію", - зазначив він.

За словами Юсова, повістки у Росії в рамках "часткової мобілізації" отримали 100 тисяч осіб. Цих людей відправляють у найнебезпечніші точки фронту.

Раніше повідомлялося, що на гарячу лінію центру прийому звернень щодо здачі в полон "Хочу жити" дзвонять ті росіяни, яких ще не мобілізували до РФ.

Нагадаємо, за даними ГУР МО України, росіяни мобілізували майже все чоловіче населення на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

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