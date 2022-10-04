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Мобилизированный россиянин сдался в плен через пять дней после отправки в Украину

Фото: Дания опубликовала видеоутечки на газопроводе "Северный поток-2" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Первые российские мобилизованные начали сдаваться в плен силам обороны с помощью проекта "Хочу жить".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"26-летний россиянин Михаил Куликов из Орска был отправлен на фронт в Украину через пять дней после получения повестки", - говорится в сообщении.

Однако еще находясь в России, он позвонил на "горячую линию" проекта "Хочу жить". Получив инструкции, он смог правильно и безопасно сдаться в плен украинцам.

"Хочу жить" - государственный проект, призванный помочь военнослужащим из России безопасно сдаться в плен ВСУ.

Чтобы получить информацию о том, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким, необходимо обратиться на круглосуточную телефонную линию по номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

Напомним, что российские солдаты массово интересуются , как сдаться в плен ВСУ.

Также, немобилизованные россияне уже звонят по телефону в Украину относительно сдачи в плен.

Процесс мобилизации в РФ подрывает фундаментальные проблемы, президент РФ Владимир Путин не сможет их решить.

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