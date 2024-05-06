Мобілізований до армії РФ українець розстріляв загарбників і втік, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти мобілізували місцевого жителя. Після отримання зброї він розстріляв шістьох російських військових та втік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
Ліквідовані окупанти служили в артилерії й обстрілювали мирних жителів Херсона. Потрапивши до них на службу, місцевий житель ліквідував ворога і покинув місце служби.
Наразі окупанти намагаються марно розшукати підозрюваного. Водночас місцеві фейкові "військкомати" призупинили мобілізаційну кампанію у регіоні.
Російські пабліки оприлюднили ймовірне фото "зрадника". Зазначається, що чоловіка звати Юрій Миколайович Галушко, а ліквідовані російські військові служили в гаубично-артилерійському дивізіоні 10-го танкового полку.
Ситуація на окупованих територіях
На тимчасово окупованих територіях Донецької області почастішали факти непокори російських військових своїм командирам.
Також загарбники примусово виселяють українських жителів з кількох населених пунктів у Херсонській області.
Крім того, на окупованих територіях росіяни примусово змушують дітей навчатися керувати БПЛА.
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