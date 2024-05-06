ua en ru
Пн, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мобілізований до армії РФ українець розстріляв загарбників і втік, - ЦНС

Понеділок 06 травня 2024 00:46
UA EN RU
Мобілізований до армії РФ українець розстріляв загарбників і втік, - ЦНС Фото: житель українського села після мобілізації розстріляв російських військових (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти мобілізували місцевого жителя. Після отримання зброї він розстріляв шістьох російських військових та втік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Ліквідовані окупанти служили в артилерії й обстрілювали мирних жителів Херсона. Потрапивши до них на службу, місцевий житель ліквідував ворога і покинув місце служби.

Наразі окупанти намагаються марно розшукати підозрюваного. Водночас місцеві фейкові "військкомати" призупинили мобілізаційну кампанію у регіоні.

Російські пабліки оприлюднили ймовірне фото "зрадника". Зазначається, що чоловіка звати Юрій Миколайович Галушко, а ліквідовані російські військові служили в гаубично-артилерійському дивізіоні 10-го танкового полку.

Мобілізований до армії РФ українець розстріляв загарбників і втік, - ЦНС

Ситуація на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях Донецької області почастішали факти непокори російських військових своїм командирам.

Також загарбники примусово виселяють українських жителів з кількох населених пунктів у Херсонській області.

Крім того, на окупованих територіях росіяни примусово змушують дітей навчатися керувати БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ отримають від Rheinmetall прототипи далекобійних артилерійських снарядів
ЗСУ отримають від Rheinmetall прототипи далекобійних артилерійських снарядів
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках