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Мобилизованный в армию РФ украинец расстрелял захватчиков и сбежал, - ЦНС

Понедельник 06 мая 2024 00:46
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Мобилизованный в армию РФ украинец расстрелял захватчиков и сбежал, - ЦНС Фото: житель украинского села после мобилизации расстрелял российских военных (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты мобилизовали местного жителя. После получения оружия он расстрелял группу российских военных и сбежал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Ликвидированные оккупанты служили в артиллерии и обстреливали мирных жителей Херсона. Попав к ним на службу, местный житель ликвидировал врага и покинул место службы.

Сейчас оккупанты пытаются тщетно разыскать подозреваемого. В то же время местные фейковые "военкоматы" приостановили мобилизационную кампанию в регионе.

Российские паблики обнародовали вероятное фото "предателя". Отмечается, что мужчину зовут Юрий Николаевич Галушко, а ликвидированные российские военные служили в гаубично-артиллерийском дивизионе 10-го танкового полка.

Мобилизованный в армию РФ украинец расстрелял захватчиков и сбежал, - ЦНС

Фото: скрин с видео

Ситуация на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Донецкой области участились факты неповиновения российских военных своим командирам.

Также захватчики принудительно выселяют украинских жителей из нескольких населенных пунктов в Херсонской области.

Кроме того, на оккупированных территориях россияне принудительно заставляют детей учиться управлять БПЛА.

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