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Мобілізовані в РФ повинні самі купували екіпірування, - Генштаб

Фото: мобілізовані в РФ повинні самі купували екіпірування (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни, що підпали під мобілізацію, вимушені самостійно купувати собі екіпірування. Так, в одному з військових училищ форму отримала лише половина військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, в Росії існують суттєві проблеми матеріального забезпечення мобілізаційних заходів.

Повідомляється, що на початку жовтня з 8 тисяч відмобілізованих осіб, що перебувають на базі Новосибірського вищого командного училища, військовою формою було забезпечено не більше половини. При цьому особовому складу видають лише польову форму та взуття.

"Решту екіпірування необхідно купувати за власний кошт або спробувати отримати від органів місцевої влади як гуманітарну допомогу. Залишається проблемним питання забезпечення мобілізованих шоломами та бронежилетами", - зазначають у Генштабі.

Як повідомлялося раніше, мобілізація у віддалених регіонах Росії відбувається методом облав.

Також повідомлялося, що нові мобілізовані з РФ вже з'явилися у тимчасово окупованих районах півдня України.

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Мобілізація в РосіїГенштаб ВСУ