Мобілізовані в РФ повинні самі купували екіпірування, - Генштаб

За даними Генштабу, в Росії існують суттєві проблеми матеріального забезпечення мобілізаційних заходів.

Повідомляється, що на початку жовтня з 8 тисяч відмобілізованих осіб, що перебувають на базі Новосибірського вищого командного училища, військовою формою було забезпечено не більше половини. При цьому особовому складу видають лише польову форму та взуття.

"Решту екіпірування необхідно купувати за власний кошт або спробувати отримати від органів місцевої влади як гуманітарну допомогу. Залишається проблемним питання забезпечення мобілізованих шоломами та бронежилетами", - зазначають у Генштабі.

Як повідомлялося раніше, мобілізація у віддалених регіонах Росії відбувається методом облав.

Також повідомлялося, що нові мобілізовані з РФ вже з'явилися у тимчасово окупованих районах півдня України.

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