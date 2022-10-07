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Мобилизированные в РФ должны сами покупать экипировку, - Генштаб

Фото: мобилизованные в РФ должны сами покупать экипировку (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне, которые попали под мобилизацию, вынуждены самостоятельно покупать себе экипировку. Так, в одном из военных училищ форму получила только половина военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, в России наблюдаются существенные проблемы с материальным обеспечением мобилизационных мер.

Сообщается, что в начале октября из 8 тысяч отмобилизованных лиц, состоящих на базе Новосибирского высшего командного училища, военной формой было обеспечено не более половины. При этом личному составу выдается только полевая форма и обувь.

"Остаток экипировки необходимо покупать за свой счет или попытаться получить от органов местной власти как гуманитарную помощь. Остается проблемным вопрос обеспечения мобилизованных шлемами и бронежилетами", - отмечают в Генштабе.

Как сообщалось ранее, мобилизация в отдаленных регионах России происходит методом облав.

Также сообщалось, что новые мобилизованные из РФ уже появились во временно оккупированных районах юга Украины.

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Мобилизация в РоссииГенштаб ВСУ