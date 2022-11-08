Мобілізацію і воєнний стан в Україні продовжать: названі терміни

Зазначимо, глава держави Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроекти, якими запропонував продовжити мобілізацію і воєнний стан в Україні. Але до цього часу терміни не були відомі.

Тепер же, судячи з тексту законопроекту, Рада має затвердити текст указів від 7 листопада 2022 року та продовжити терміни мобілізації та воєнного стану.

У пояснювальній записці уточнюється, що терміни відраховуватимуться з 19 листопада.

Мобілізація в Україні: як проходить

Нагадаємо, що загальна мобілізація в Україні стартувала ще з 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Додамо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що мобілізація в Україні (вже триває третя хвиля) йде за планом і зараз немає потреби у додатковому наборі.

При цьому раніше міністр оборони України Олексій Резніков відповів на питання щодо можливого оголошення додаткової мобілізації. За його словами, це вирішуватиме саме Генштаб.

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