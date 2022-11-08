Мобилизацию и военное положение в Украине продлят: названы сроки

Отметим, глава государства Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты, которыми предложил продолжить мобилизацию и военное положение в Украине. Но до сих пор сроки не были известны.

Теперь же, судя по тексту законопроекта, Рада должна утвердить текст указів от 7 ноября 2022 года и продлить сроки мобилизации и военного положения.

В пояснительно записке уточняется, что сроки будут отсчитываться с 19 ноября.

Мобилизация в Украине: как проходит

Напомним, что всеобщая мобилизация в Украине стартовала еще с 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабной войны России против Украины.

Добавим, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мобилизация в Украине (уже идет третья волна) идет по плану и сейчас нет необходимости в дополнительном наборе.

При этом ранее министр обороны Украины Алексей Резников ответил на вопрос возможного объявления дополнительной мобилизации. По его словам, это будет решать именно Генштаб.

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