Мобілізація жінок-медиків: хто і за яких умов має право на відстрочку

Умови звільнення жінок від мобілізації

"Є певні категорії жінок, які звільняються від мобілізації. Це пов'язано з особливими обставинами, станом здоров'я або роллю в суспільстві", - каже юрист.

Основні категорії жінок, які не підлягають мобілізації:

незалежно від терміну вагітності, жінки, які очікують на дитину, не підлягають мобілізації

жінки, які опікуються особами з інвалідністю І або ІІ групи

жінки, які мають на утриманні трьох і більше дітей

жінки, які мають хронічні захворювання, які перешкоджають проходженню військової служби

якщо жінка виконує важливі функції у сфері охорони здоров'я, освіти, соціальної допомоги або інші критичні ролі, вона може бути звільнена від призову

Як це відбувається на практиці

"Жінки, які мають відповідну медичну або фармацевтичну освіту, підлягають постановці на військовий облік. Це не означає автоматичну мобілізацію, а лише фіксацію даних про їхню професію та стан здоров'я", - пояснює Франчук.

За його словами, ТЦК та СП (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) здійснюють відбір військовозобов'язаних з урахуванням їхньої спеціальності, стану здоров'я та сімейних обставин.

"Для підтвердження права на звільнення від мобілізації жінка повинна надати відповідні документи - медичну довідку, свідоцтва про народження дітей тощо", - говорить юрист.

На підставі наданих документів ТЦК та СП ухвалює рішення про мобілізацію або відмову від неї.

Як підтвердити право на звільнення від мобілізації

"Щоб підтвердити своє право на звільнення від мобілізації, вам необхідно надати до ТЦК та СП відповідні документи", - зазначає юрист.

Які документи знадобляться: