Мобілізація жінок-медиків: хто і за яких умов має право на відстрочку

Жінки-медики зобов'язані стати на військовий облік. У ряді випадків вони мають право на отримання відстрочку від мобілізації.
РБК-Україна розпитала юриста Дмитра Франчука про те, що треба знати про мобілізацію жінок-медиків.
"Є певні категорії жінок, які звільняються від мобілізації. Це пов'язано з особливими обставинами, станом здоров'я або роллю в суспільстві", - каже юрист.
Основні категорії жінок, які не підлягають мобілізації:
"Жінки, які мають відповідну медичну або фармацевтичну освіту, підлягають постановці на військовий облік. Це не означає автоматичну мобілізацію, а лише фіксацію даних про їхню професію та стан здоров'я", - пояснює Франчук.
За його словами, ТЦК та СП (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) здійснюють відбір військовозобов'язаних з урахуванням їхньої спеціальності, стану здоров'я та сімейних обставин.
"Для підтвердження права на звільнення від мобілізації жінка повинна надати відповідні документи - медичну довідку, свідоцтва про народження дітей тощо", - говорить юрист.
На підставі наданих документів ТЦК та СП ухвалює рішення про мобілізацію або відмову від неї.
"Щоб підтвердити своє право на звільнення від мобілізації, вам необхідно надати до ТЦК та СП відповідні документи", - зазначає юрист.
Які документи знадобляться:
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