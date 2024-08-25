Мобилизация женщин-медиков: кто и при каких условиях имеет право на отсрочку

Женщины-медики обязаны встать на военный учет. В ряде случаев они имеют право на получение отсрочки от мобилизации.
РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Франчука о том, что нужно знать о мобилизации женщин-медиков.
"Есть определенные категории женщин, которые освобождаются от мобилизации. Это связано с особыми обстоятельствами, состоянием здоровья или ролью в обществе", - говорит юрист.
Основные категории женщин, не подлежащих мобилизации:
"Женщины, имеющие соответствующее медицинское или фармацевтическое образование, подлежат постановке на военный учет. Это не означает автоматическую мобилизацию, а только фиксацию данных об их профессии и состоянии здоровья", - объясняет Франчук.
По его словам, ТЦК и СП (территориальные центры комплектования и социальной поддержки) производят отбор военнообязанных с учетом их специальности, состояния здоровья и семейных обстоятельств.
"Для подтверждения права на освобождение от мобилизации женщина должна предоставить соответствующие документы - медицинскую справку, свидетельства о рождении детей и т. п.", - говорит юрист.
На основании предоставленных документов ТЦК и СП принимает решение о мобилизации или отказе от нее.
"Чтобы подтвердить свое право на освобождение от мобилизации вам необходимо предоставить в ТЦК и СП соответствующие документы", - отмечает юрист.
Какие документы понадобятся:
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