Мобілізація засуджених в Україні: як це буде працювати і чому візьмуть не всіх

Парламент підтримав законопроект про можливість добровільної мобілізації українських в'язнів. Однак вступити до лав ЗСУ зможуть далеко не всі ув’язнені і лише після ретельної перевірки та за рішенням суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, яка виступила однією із співавторів законопроєкту.

За її словами, він був розроблений за ініціативою Міністерства юстиції, Міністерства оборони та Генерального штабу.

Ініціатори законопроекту наголошують, що повномасштабна війна йде на виснаження, тому за рахунок добровільної мобілізації ув‘язнених можливе часткове вирішення проблеми нестачі людей на фронті. Своєю чергою, збільшення особового складу дозволить забезпечити частині військовослужбовців, які цього потребують, ротацію.

"Суспільство повинно розуміти, що не всі, хто перебуває за гратами, є кримінально-асоціальними елементами. Багато серед в'язнів тих, хто опинився у місцях позбавлення волі через ДТП або фінансові злочини, багато патріотів, які написали сотні листів з проханням дозволити захищати батьківщину, є люди, які мають бойовий досвід тощо", - зауважує Шуляк.

Парламентар зауважує: законопроект передбачає добровільну участь засуджених у бойових діях, але лише тих, хто відповідає вимогам до проходження військової служби в окремих спеціалізованих підрозділах і військових частинах. Але одного бажання засудженого недостатньо. Для початку він має подати відповідну заяву на проходження військової служби до установи, де відбуває покарання.

Після цього проходить медогляд у в’язниці і лише після цього його дані потрапляють до ТЦК, де військова частина розглядає можливість мобілізації. Після рішення ТЦК відбувається перевірка у військово-лікарської комісії, і лише за умови, якщо фізіологічно-психічний стан ув’язненого відповідає вимогам, його заява разом з пакетом документів надходить до суду, який приймає рішення: задовільне, або ні.

Якщо рішення суду позитивне, Нацгвардія доставляє засудженого до ТЦК, де формують відповідні спеціалізовані підрозділи військових частин. Адміністративний нагляд за такими звільненими за здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють. А ще цих людей будуть брати на окремий облік у військовій частині.

Разом з тим вступити до лав ЗСУ зможуть далеко не всі ув‘язнені. Виключення становлять ті з них, хто:

Ув'язнений за злочини проти основ національної безпеки України;

Ув'язнений за умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням;

Ув'язнений за сексуальне насильство;

Має судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-1561, 258-2586, частиною четвертою статті 2861 Кримінального кодексу України, якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку.

Мобілізація засуджених в Україні

8 квітня Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроект, яким пропонується дозволити мобілізацію засуджених.

Раніше заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв зазначав, що мобілізація засуджених в Україні може стати одним з інструментів поповнення лав ЗСУ. Але треба "знайти рішення, яке буде влаштовувати всіх" та врахувати два важливі моменти.

Своєю чергою, міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна розповідав, що ті особи, які мають судимість, але звільнені з місць позбавлення волі за "безпечними" статтями мають бути мобілізовані. Зокрема, це стосується корупціонерів та порушників ПДР.

Нагадаємо, що 13 березня до Верховної ради внесли законопроект, яким пропонується дозволити звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.