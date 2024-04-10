Мобилизация осужденных в Украине: как это будет работать и почему возьмут не всех

Парламент поддержал законопроект о возможности добровольной мобилизации украинских заключенных. Однако вступить в ряды ВСУ смогут далеко не все заключенные и только после тщательной проверки и по решению суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк, выступившую одним из соавторов законопроекта.

По ее словам, он был разработан по инициативе Министерства юстиции, Министерства обороны и Генерального штаба.

Инициаторы законопроекта отмечают, что полномасштабная война идет на истощение, поэтому за счет добровольной мобилизации заключенных возможно частичное решение проблемы нехватки людей на фронте. В свою очередь, увеличение личного состава позволит обеспечить части нуждающихся военнослужащих ротацию.

"Общество должно понимать, что не все, кто находится за решеткой, являются криминально-асоциальными элементами. Много среди заключенных оказавшихся в местах лишения свободы из-за ДТП или финансовых преступлений, много патриотов, написавших сотни писем с просьбой разрешить защищать родину, есть люди, имеющие боевой опыт и т.д.", - отмечает Шуляк.

Парламентарий отмечает: законопроект предусматривает добровольное участие осужденных в боевых действиях, но только тех, кто отвечает требованиям к прохождению военной службы в отдельных специализированных подразделениях и воинских частях. Но одного желания осужденного недостаточно. Для начала он должен подать соответствующее заявление на прохождение военной службы в учреждение, где отбывает наказание.

После этого проходит медосмотр в тюрьме и только после этого данные попадают в ТЦК, где военная часть рассматривает возможность мобилизации. После решения ТЦК происходит проверка в военно-врачебной комиссии, и только при условии, если физиологически-психическое состояние заключенного отвечает требованиям, его заявление вместе с пакетом документов поступает в суд, который принимает решение: удовлетворительное или нет.

Если решение суда положительное, Нацгвардия доставляет осужденного в ТЦК, где формируют специализированные подразделения воинских частей. Административный надзор за такими уволенными будет осуществляться командиром воинской части, куда они попадают. А еще эти люди будут брать на отдельный учет в воинской части.

Вместе с тем вступить в ряды ВСУ смогут далеко не все заключенные. Исключение составляют те, кто:

Заключенный за преступления против основ национальной безопасности Украины;

Заключенный за умышленное убийство двух или более лиц или сопряженное с изнасилованием;

Заключенный за сексуальное насилие;

Имеет судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-1561, 258-2586 частью четвертой статьи 2861 Уголовного кодекса Украины, если такие судимости не погашены или не сняты в установленном законом порядке.

Мобилизация осужденных в Украине

8 апреля Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект, которым предлагается разрешить мобилизацию осужденных.

Ранее заместитель председателя комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев отмечал, что мобилизация осужденных в Украине может стать одним из инструментов пополнения рядов ВСУ. Но надо "найти решение, которое будет устраивать всех" и учесть два важных момента.

В свою очередь, министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина рассказывал, что лица, имеющие судимость, но освобожденные из мест лишения свободы по "безопасным" статьям должны быть мобилизованы. В частности, это касается коррупционеров и нарушителей ПДД.

Напомним, что 13 марта в Верховную раду внесли законопроект, которым предлагается разрешить освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы.

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