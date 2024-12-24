Мобілізація ВПО. Кого можуть забрати в армію, а хто має право на відстрочку: важливі нюанси

Які нюанси треба знати про мобілізацію ВПО

"Наявність статусу внутрішньо переміщеної особи має певний вплив на процес мобілізації в Україні, хоча й не звільняє автоматично від військової служби. Нижче наводжу основні аспекти, які варто знати", - говорить юрист.

Згідно з законодавством України, всі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років, які змінили місце проживання через війну та отримали статус ВПО, зобов'язані протягом 7 днів з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за новим місцем проживання та стати на військовий облік.

"Це стосується і тих, хто раніше вже перебував на обліку в іншому місці. Невиконання цього обов'язку може розглядатися як порушення правил військового обліку", - пояснює Франчук.

ВПО, як і інші військовозобов'язані, можуть отримати повістку в будь-якому місці: за місцем проживання, роботи, на вулиці, на блокпостах тощо.

"Представники ТЦК та СП, які вручають повістки, повинні пред'явити свої службові посвідчення. Громадяни мають право перевірити їхні повноваження", - зазначає експерт.

Як ВПО отримати відстрочку

"Сам по собі статус ВПО не є безумовною підставою для відстрочки від мобілізації. Проте, відповідно до законодавства, існують певні категорії громадян, які мають право на відстрочку, і серед них можуть бути й ВПО", - говорить Франчук.

Рішення про мобілізацію ВПО приймається в індивідуальному порядку з урахуванням конкретних життєвих обставин.

Підстави для відстрочки, які можуть стосуватися ВПО:

наявність трьох і більше дітей у віці до 18 років, виховання дитини з інвалідністю, догляд за хворими батьками або дружиною (чоловіком), інші обставини, передбачені законом

наявність захворювань, які визнані медичною комісією як підстава для непридатності до військової служби

студенти денної форми навчання, аспіранти, докторанти

працівники критично важливих підприємств, установ та організацій

"Для отримання відстрочки необхідно особисто з'явитися до ТЦК та СП та надати документи, що підтверджують право на відстрочку. Це можуть бути свідоцтва про народження дітей, медичні довідки, довідки з місця навчання або роботи, документи, що підтверджують статус особи, яка потребує догляду тощо", - пояснює Франчук.

Решта військовозобов'язаних громадян зі статусом ВПО підлягають мобілізації.

Які моменти треба врахувати

Юрист радить врахувати наступні моменти:

якщо ВПО втратили військово-облікові документи або документи, що підтверджують статус ВПО, необхідно звернутися до ТЦК та СП та/або до відповідних органів для їх відновлення

ігнорування повістки є порушенням законодавства та може призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності

законодавство щодо мобілізації може змінюватися, тому важливо слідкувати за офіційними джерелами інформації

"У разі отримання повістки ВПО рекомендується з'явитися до ТЦК та СП у визначений термін. Якщо є підстави для відстрочки, необхідно надати всі необхідні документи", - каже Франчук.