Мобилизация ВПЛ. Кого могут забрать в армию, а кто имеет право на отсрочку: важные нюансы

Какие нюансы надо знать о мобилизации ВПЛ

"Наличие статуса внутренне перемещенного лица имеет определенное влияние на процесс мобилизации в Украине, хотя и не освобождает автоматически от военной службы. Ниже привожу основные аспекты, которые стоит знать", - говорит юрист.

Согласно законодательству Украины, все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые изменили место жительства из-за войны и получили статус ВПЛ, обязаны в течение 7 дней явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по новому месту жительства и стать на военный учет.

"Это касается и тех, кто ранее уже состоял на учете в другом месте. Невыполнение этой обязанности может рассматриваться как нарушение правил военного учета", - объясняет Франчук.

ВПЛ, как и другие военнообязанные, могут получить повестку в любом месте: по месту жительства, работы, на улице, на блокпостах и тому подобное.

"Представители ТЦК и СП, которые вручают повестки, должны предъявить свои служебные удостоверения. Граждане имеют право проверить их полномочия", - отмечает эксперт.

Как ВПЛ получить отсрочку

"Сам по себе статус ВПЛ не является безусловным основанием для отсрочки от мобилизации. Однако, согласно законодательству, существуют определенные категории граждан, которые имеют право на отсрочку, и среди них могут быть и ВПЛ", - говорит Франчук.

Решение о мобилизации ВПЛ принимается в индивидуальном порядке с учетом конкретных жизненных обстоятельств.

Основания для отсрочки, которые могут касаться ВПЛ:

наличие трех и больше детей в возрасте до 18 лет, воспитание ребенка с инвалидностью, уход за больными родителями или женой (мужем), другие обстоятельства, предусмотренные законом

наличие заболеваний, которые признаны медицинской комиссией как основание для непригодности к военной службе

студенты дневной формы обучения, аспиранты, докторанты

работники критически важных предприятий, учреждений и организаций

"Для получения отсрочки необходимо лично явиться в ТЦК и СП и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку. Это могут быть свидетельства о рождении детей, медицинские справки, справки с места учебы или работы, документы, подтверждающие статус лица, нуждающегося в уходе и т. д.", - объясняет Франчук.

Остальные военнообязанные граждане со статусом ВПЛ подлежат мобилизации.

Какие моменты надо учесть

Юрист советует учесть следующие моменты:

если ВПЛ потеряли военно-учетные документы или документы, подтверждающие статус ВПЛ, необходимо обратиться в ТЦК и СП и/или в соответствующие органы для их восстановления

игнорирование повестки является нарушением законодательства и может привести к административной или уголовной ответственности

законодательство по мобилизации может меняться, поэтому важно следить за официальными источниками информации

"В случае получения повестки ВПЛ рекомендуется явиться в ТЦК и СП в определенный срок. Если есть основания для отсрочки, необходимо предоставить все необходимые документы", - говорит Франчук.