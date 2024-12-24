Мобилизация ВПЛ. Кого могут забрать в армию, а кто имеет право на отсрочку: важные нюансы

Мужчины призывного возраста со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ) подлежат мобилизации во время действия военного положения. Однако некоторые категории из них могут получить отсрочку.
РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Франчука о том, какие нюансы надо знать переселенцам о мобилизации.
"Наличие статуса внутренне перемещенного лица имеет определенное влияние на процесс мобилизации в Украине, хотя и не освобождает автоматически от военной службы. Ниже привожу основные аспекты, которые стоит знать", - говорит юрист.
Согласно законодательству Украины, все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые изменили место жительства из-за войны и получили статус ВПЛ, обязаны в течение 7 дней явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по новому месту жительства и стать на военный учет.
"Это касается и тех, кто ранее уже состоял на учете в другом месте. Невыполнение этой обязанности может рассматриваться как нарушение правил военного учета", - объясняет Франчук.
ВПЛ, как и другие военнообязанные, могут получить повестку в любом месте: по месту жительства, работы, на улице, на блокпостах и тому подобное.
"Представители ТЦК и СП, которые вручают повестки, должны предъявить свои служебные удостоверения. Граждане имеют право проверить их полномочия", - отмечает эксперт.
"Сам по себе статус ВПЛ не является безусловным основанием для отсрочки от мобилизации. Однако, согласно законодательству, существуют определенные категории граждан, которые имеют право на отсрочку, и среди них могут быть и ВПЛ", - говорит Франчук.
Решение о мобилизации ВПЛ принимается в индивидуальном порядке с учетом конкретных жизненных обстоятельств.
Основания для отсрочки, которые могут касаться ВПЛ:
"Для получения отсрочки необходимо лично явиться в ТЦК и СП и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку. Это могут быть свидетельства о рождении детей, медицинские справки, справки с места учебы или работы, документы, подтверждающие статус лица, нуждающегося в уходе и т. д.", - объясняет Франчук.
Остальные военнообязанные граждане со статусом ВПЛ подлежат мобилизации.
Юрист советует учесть следующие моменты:
"В случае получения повестки ВПЛ рекомендуется явиться в ТЦК и СП в определенный срок. Если есть основания для отсрочки, необходимо предоставить все необходимые документы", - говорит Франчук.
Читайте также о том, что в определенных случаях военнообязанных могут объявить в розыск ТЦК. Это происходит, когда граждане призывного возраста уклоняются от мобилизации, не приходят в военкомат по повестке или отказываются от прохождения ВВК.
Ранее мы писали о том, если в повестке не указаны персональные данные, или же они не точные или нет информации о причинах явки в ТЦК, то гражданин имеет право обжаловать ее. Для этого следует составить исковое заявление в административный суд по месту регистрации, которое должны рассмотреть в течение 10 дней.
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