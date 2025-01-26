Мобілізація в Україні: топ-5 правил, які треба знати військовозобов'язаним

В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація. Під час дії цього правового режиму військовозобов'язані чоловіки мають дотримуватися низки правил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Харківського ОТЦК та СП.
Так, у період дії воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно:
У ТЦК попереджають, що у випадках порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на порушників чекає постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень.
Додамо, нещодавно в уряді спростували інформацію про можливу втрату відстрочки студентами та викладачами під час канікул.
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