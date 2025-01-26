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Мобілізація в Україні: топ-5 правил, які треба знати військовозобов'язаним

Фото: воєнний стан і мобілізацію продовжили ще на три місяці (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація. Під час дії цього правового режиму військовозобов'язані чоловіки мають дотримуватися низки правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Харківського ОТЦК та СП.

Топ-5 правил для військовозобов'язаних

Так, у період дії воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно:

  • перебувати на військовому обліку в ТЦК та СП;
  • оновлювати свої облікові;
  • завжди мати при собі військово-обліковий документ в електронній або паперовій формі разом з документом, що посвідчує особу та пред’являти документи за вимогою уповноваженого представника ТЦК та СП, поліцейського, представника Державної прикордонної служби України;
  • з'являтися до ТЦК та СП за викликом у зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях місце та строки;
  • військовозобов'язаним громадянам, яких визнали обмежено придатними до 4 травня 2024 року, потрібно пройти ВЛК протягом 9 місяців, тобто до 4 лютого 2025 року.

У ТЦК попереджають, що у випадках порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на порушників чекає постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

Додамо, нещодавно в уряді спростували інформацію про можливу втрату відстрочки студентами та викладачами під час канікул.

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