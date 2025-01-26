Мобилизация в Украине: топ-5 правил, которые нужно знать военнообязанным

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Во время действия этого правового режима военнообязанные мужчины должны соблюдать ряд правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Харьковского ОТЦК и СП.
Так, в период действия военного положения военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо:
В ТЦК предупреждают, что в случаях нарушения правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации нарушителей ждет постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа от 17 до 25,5 тысяч гривен.
Добавим, недавно в правительстве опровергли информацию о возможной потере отсрочки студентами и преподавателями во время каникул.
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