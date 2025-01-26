Мобилизация в Украине: топ-5 правил, которые нужно знать военнообязанным

Топ-5 правил для военнообязанных

Так, в период действия военного положения военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо:

находиться на воинском учете в ТЦК и СП;

обновлять свои учетные;

всегда иметь при себе военно-учетный документ в электронной или бумажной форме вместе с документом, удостоверяющим личность и предъявлять документы по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, полицейского, представителя Государственной пограничной службы Украины;

являться в ТЦК и СП по вызову в указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях место и сроки;

военнообязанным гражданам, которых признали ограниченно годными до 4 мая 2024 года, нужно пройти ВВК в течение 9 месяцев, то есть до 4 февраля 2025 года.

В ТЦК предупреждают, что в случаях нарушения правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации нарушителей ждет постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Военное положение и мобилизация в Украине