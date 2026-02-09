Мобілізація в Україні: омбудсмен назвав область, на яку мають рівнятися всі

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров оприлюднив реальні масштаби проблем із мобілізацією. Він розповів, що на сьогодні в Україні у розшуку перебувають два мільйони військовозобов'язаних українців.

Для розв'язання цих проблем Федоров анонсував комплексний аудит ТЦК та глибоку перевірку Міноборони й ЗСУ. Метою перевірок є боротьба з корупцією та знаходження ресурсів для покращення забезпечення військових.

Окрім того, у січні 2026 року в Україні стартували курси підвищення кваліфікації для представників органів виконавчої влади. Це необхідно, щоб синхронізувати роботу державних структур та армії у питаннях мобілізаційної готовності.

Згідно з даними Кабміну, кількість заброньованих від мобілізації українців за рік зросла до 1,3 млн осіб. Військові зверталися до уряду з проханням бронювати менше.

