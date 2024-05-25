Мобілізація в Україні. У Міноборони пояснили, що таке повістка та для чого їх вручають

Нагадаємо, з набранням чинності нового закону про мобілізацію в Україні, з 18 травня повістки можуть вручати не лише представники ТЦК. Відтепер таке право мають: представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій); представники органів місцевого самоврядування та роботодавці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України оновив порядок призову на військову службу під час мобілізації. Зокрема, уряд уточнив низку процесів, у тому числі вручення повісток, перевірку облікових документів, надання відстрочки та проходження медкомісії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.