Мобилизация в Украине. В Минобороны объяснили, что такое повестка и зачем их вручают

Напомним, со вступлением в силу нового закона о мобилизации в Украине, с 18 мая повестки могут вручать не только представители ТЦК. Теперь такое право имеют: представители районных, городских госадминистраций (военных администраций); представители органов местного самоуправления и работодатели.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины обновил порядок призыва на военную службу во время мобилизации. В частности, правительство уточнило ряд процессов, в том числе вручение повесток, проверку учетных документов, предоставление отсрочки и прохождение медкомиссии.

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