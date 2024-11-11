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Коли мобілізація в Україні може завершитися: що кажуть у ТЦК

Фото: Мобілізація в Україні триває (zoda.gov.ua)
Автор: Катерина Творожнікова

В Україні триває мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Передусім її строк залежить від безпекової ситуації на фронті та загального ходу війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна "Суспільному".

Мобілізаційні заходи в Україні тривають. Кінцевим терміном мобілізації є 7 лютого 2025 року. Однак її можуть продовжити. 

Наразі мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби. А також резервісти, які не мають права на відстрочку і не є заброньованими. 

За словами Істоміна, мобілізація може зупинитися тоді, коли призвуть достатню кількість людей. Зокрема для комплектування сил оборони. Це стосується і адміністративних затримань. 

"Потрібно розуміти, що мобілізаційні заходи продовжуються через те, що Росія понад два з половиною роки намагається знищити Україну, тому українці змушені боронити себе від російської агресії. Для цього потрібні як техніка, так і військовослужбовці. Сили оборони утримують цей натиск, але для них необхідне поповнення, а ТЦК є основним механізмом мобілізації", - зазначив Істомін.

Читайте також, з якими хворобами точно не можуть мобілізувати. Згідно з оновленим Наказом МО України є чотири оцінки стану здоров'я військовозобов'язаних. Зокрема, підставою для звільнення від мобілізації є наявність серйозних захворювань, що значно погіршують здоров'я або становлять ризик для життя.

Раніше ми писали, що робити, якщо не вдається оформити відстрочку в "Резерв+". У Міноборони заявили, що для оформлення відстрочки потрібно оновити застосунок "Резерв+" до версії 1.4.3. Якщо вся потрібна інформація про особу міститься в реєстрах, то у застосунку з'явиться відстрочка.

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Мобілізація в Україні