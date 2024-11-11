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Когда мобилизация в Украине может завершиться: что говорят в ТЦК

Фото: Мобилизация в Украине продолжается (zoda.gov.ua)
Автор: Катерина Творожникова

В Украине продолжается мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Прежде всего ее срок зависит от ситуации на фронте и общего хода войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина "Суспильному".

Мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются. Конечным сроком мобилизации является 7 февраля 2025 года. Однако ее могут продлить.

Сейчас мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными для военной службы. А также резервисты, не имеющие права на отсрочку и не забронированные.

По словам Истомина, мобилизация может остановиться, когда призовут достаточное количество людей. В частности, для комплектования сил обороны. Это касается и административных задержаний.

"Нужно понимать, что мобилизационные меры продолжаются из-за того, что Россия более двух с половиной лет пытается уничтожить Украину, поэтому украинцы вынуждены защищать себя от российской агрессии. Для этого нужны как техника, так и военнослужащие. Силы обороны удерживают это давление, но для них необходимо пополнение, а ТЦК является основным механизмом мобилизации", - отметил Истомин.

Читайте также, с какими болезнями точно не могут мобилизовать. Согласно обновленному Приказу МО Украины есть четыре оценки состояния здоровья военнообязанных. В частности, основанием для освобождения от мобилизации является наличие серьезных заболеваний, которые значительно ухудшают здоровье или представляют риск для жизни.

Раньше мы писали, что делать, если не удается оформить отсрочку в "Резерв+". В Минобороны заявили, что для оформления отсрочки необходимо обновить приложение "Резерв+" до версии 1.4.3. Если вся необходимая информация о личности содержится в реестрах, то в приложении появится отсрочка.

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Мобилизация в Украине