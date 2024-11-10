З якими хворобами точно не можуть мобілізувати: повний список
Наприкінці квітня 2024 року Міністерство оборони України внесло зміни у перелік хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності громадян до військової служби.
РБК-Україна розповідає з якими захворюваннями військовозобов'язаних громадян не можуть мобілізувати.
Згідно з оновленим Наказом МО України "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" №1109/15800, є чотири оцінки стану здоров'я військовозобов'язаних:
- придатний до служби,
- непридатний з виключенням із військового обліку (статус застосовують до осіб з важкими або прогресуючими хворобами, що не піддаються лікуванню),
- тимчасово непридатний (передбачає можливість повторного огляду після лікування).
- придатний до служби в обмежених умовах (застосовується до осіб, здатних служити у військових частинах забезпечення, навчальних центрах, підрозділах зв’язку тощо).
Згідно із документом, підставою для звільнення від мобілізації є наявність серйозних захворювань, що значно погіршують здоров'я або становлять ризик для життя.
Представимо основні категорії захворювань, за якими особу можуть визнати непридатною до служби:
- Інфекційні та паразитарні хвороби
Важкі випадки кишкових інфекцій, бактеріальних та вірусних захворювань (хронічні форми вірусних гепатитів В, С, Д; ВІЛ та хвороби, спричинені ним).
Також до цього переліку включають COVID-19 у тяжкій формі та туберкульоз, що активно прогресує.
- Новоутворення
Будь-які злоякісні пухлини, особливо якщо присутні метастази або якщо хірургічне лікування неможливе. Це також стосується деяких доброякісних новоутворень, які значно порушують функції органів.
- Хвороби крові
Прогресуючі анемії, порушення згортання крові, геморагічні стани та інші патології кровотворних органів, які важко лікуються і порушують нормальні функції організму.
- Ендокринні захворювання
Важкий цукровий діабет, дисфункції щитоподібної залози, ожиріння з ускладненнями та інші розлади обміну речовин, що спричиняють значне порушення роботи організму.
- Розлади психіки
Серйозні психічні захворювання, включаючи деменцію, шизофренію, хронічні депресії, стани тривоги, розлади особистості тощо.
Особливу увагу звертають на психічні розлади, що супроводжуються стійкими порушеннями, а також залежність від психоактивних речовин.
- Хвороби нервової системи
Прогресуючі хвороби центральної нервової системи: епілепсія, хвороба Паркінсона, дитячий церебральний параліч та інші стани, що серйозно порушують координацію, рухові або когнітивні функції.
- Захворювання органів чуття
Тяжкі форми глаукоми, сліпота одного або обох очей, значні проблеми зі слухом, зокрема повна глухота на обидва вуха, які унеможливлюють повноцінне виконання військових обов’язків.
- Хвороби системи кровообігу
Важкі кардіоміопатії, серцеві аритмії, гіпертонічна хвороба III стадії, інфаркт, аневризми, хронічні форми ішемічної хвороби серця, серцева недостатність тощо.
- Захворювання органів дихання
Бронхіальна астма тяжкої форми, хронічні обструктивні хвороби легенів, тяжкі форми легеневої недостатності.
- Захворювання органів травлення
Прогресуючі хвороби печінки, хронічні гастроентерологічні хвороби, зокрема виразки, коліти, що порушують нормальну функцію органів та не піддаються лікуванню.
- Шкірні захворювання
Важкі форми дерматологічних захворювань, як-от атопічний дерматит, поширений псоріаз з постійними рецидивами.
- Захворювання кістково-м'язової системи
Хронічні поліартрити, ревматичні захворювання, що викликають постійний біль та обмежують рухові можливості.
- Хвороби сечостатевої системи
Важкі форми хронічних нефритів, пієлонефриту, які спричиняють порушення функцій організму.
Коли повне звільнення від мобілізації є неможливим
Деякі захворювання, незважаючи на складність, не завжди дають автоматичне звільнення від мобілізації.
Якщо лікування можливе й очікується, що хвороба не буде перешкоджати військовій службі, ВЛК може ухвалити рішення про тимчасову непридатність і призначити повторний огляд після завершення лікування.
Нагадаємо, що в Україні готують кроки до повної цифровізації процесу проходження ВЛК.
Також у ТЦК нагадують, що військовозобов'язані, які були визнані тимчасово непридатними, мають пройти повторну ВЛК. Термін для цього закінчується вже у лютому 2025 року.
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