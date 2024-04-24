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Прийшла повістка, але є "бронь": що робити і чи треба йти до ТЦК

Україна, Середа 24 квітня 2024 11:42
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Прийшла повістка, але є "бронь": що робити і чи треба йти до ТЦК Фото: Військовий на фронті (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Михайло Лобунько

Під час мобілізації в Україні повістки можуть вручати або надсилати всім чоловікам військовозобов'язаного віку. В тому числі тим, хто вже раніше отримав бронь або відстрочку від служби.

Що робити в таких випадках і чи треба йти до військкомату заброньованому працівнику, в коментарі РБК-Україна пояснює юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

Є бронь, але прийшла повістка: алгоритм дій

Під час дії воєнного стану через погану координацію дій, яка здебільшого пов’язана з проблемами актуалізації даних, досить часто представники ТЦК та СП безконтрольно надсилають повістки, каже Михайло Лобунько.

"Це призводить до того, що дуже часто військовозобов’язаним можуть надходити повістки, навіть попри те, що ці люди є заброньованими на період мобілізації та на воєнний час і перебувають на спеціальному військовому обліку. Звичайно, після отримання повістки тими, у кого є відстрочка від мобілізації у вигляді бронювання, потрібно з’явитись до ТЦК та СП і надати докази бронювання", – каже юрист.

При цьому ТЦК та СП можуть попросити пройти ВЛК та оновити ваші дані – це законно.

"Треба оновити облікові дані, але завжди пам’ятати, що мобілізувати людину, яка має бронювання, без її доброї волі і власного бажання не можуть. Якщо ж людина має сумніви щодо дотримання законодавства представниками ТЦК та СП, вона може направити підтверджуючі документи до ТЦК та СП засобами поштового зв’язку – цінним листом", – пояснює співрозмовник.

Якими саме документами підтверджується бронювання працівника? Таким документом є витяг із Наказу Міністерства економіки України.

"Отже, потрібно в будь-якому випадку дати розуміння представникам ТЦК та СП, що людина має законну підставу для відстрочки від мобілізації і не переховується. Такий підхід дозволить уникнути зайвих проблем і своєчасно проінформувати ТЦК та СП", – додає він.

Зауважимо, відповідно до закону "Про мобілізацію", всі чоловіки військовозобов'язаного віку мають протягом 60 днів з'явитися до ТЦК, щоб стати на військовий облік та оновити свої облікові дані. Якщо вони цього не зробили, їм надсилатимуть ще один документ від ТЦК – "вимогу". Ми писали, що таке "вимога" і кому надсилатимуть такий документ.

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