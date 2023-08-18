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Мобілізація в Україні. Чи можуть роздавати повістки на пляжі та зупиняти маршрутки

Ілюстративне фото: у ТЦК розповіли, чи можуть роздавати повістки на пляжі та зупиняти маршрутки (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Законодавство не визначає місця, де можуть вручати повістки під час мобілізації. Тож працівники військкоматів можуть їх видавати фактично будь-де.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника Запорізького обласного ТЦК та СП Андрія Гуренка.

"Хочу зауважити, що чинним законодавством не заборонено вручення повісток в громадських місцях", - сказав він.

З огляду на це, працівники військкоматів можуть видавати повістки й на пляжах, і на блокпостах, і на зупинках громадського транспорту.

Водночас військовослужбовець не має права зупиняти транспортний засіб.

"Зупинити транспортний засіб дозволено органам Національної поліції, якщо є на те відповідна причина", - сказав Гуренко.

Таким чином, не дозволена зупинка маршруток військовими для вручення повісток.

Мобілізація в Україні

Зазначимо, що в Україні знову продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.

Під час загальної мобілізації повістки можуть вручати фактично будь-де. При цьому на службу можуть призвати не всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Кому точно не вручать повістки, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також додамо, що в Україні хочуть змінити правила вручення повісток.

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Мобілізація в УкраїніТЦК