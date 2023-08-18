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Мобилизация в Украине. Могут ли раздавать повестки на пляже и останавливать маршрутки

Иллюстративное фото: в ТЦК рассказали, могут ли раздавать повестки на пляже и останавливать маршрутки (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Законодательство не определяет места, где могут вручать повестки во время мобилизации. Поэтому работники военкоматов могут их выдавать фактически где угодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника Запорожского областного ТЦК и СП Андрея Гуренко.

"Хочу отметить, что действующим законодательством не запрещено вручение повесток в общественных местах", - сказал он.

Учитывая это, работники военкоматов могут выдавать повестки и на пляжах, и на блокпостах, и на остановках общественного транспорта.

В то же время, военнослужащий не имеет права останавливать транспортное средство.

"Остановить транспортное средство разрешено органам Национальной полиции, если есть на то соответствующая причина", - сказал Гуренко.

Таким образом, не разрешена остановка маршруток военными для вручения повесток.

Мобилизация в Украине

Отметим, что в Украине снова продлили военное положение и общую мобилизацию. Они будут действовать как минимум до 15 ноября 2023 года.

Во время общей мобилизации повестки могут вручать фактически где угодно. При этом на службу могут призвать не всех мужчин от 18 до 60 лет. Кому точно не вручат повестки, - читайте в материале РБК-Украина.

Также добавим, что в Украине хотят изменить правила вручения повесток.

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Мобилизация в УкраинеТЦК