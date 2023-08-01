Мобілізація строковиків, звільнення зі служби та виплати військовим: на які зміни чекати з 1 серпня

В Україні з 1 серпня 2023 набувають чинності нові правила мобілізації. Насамперед зміни стосуються умов служби строковиків у період дії воєнного стану.
Детальніше про нововведення в порядку призову та звільнення зі служби, а також про повістки та виплати для військових – у матеріалі РБК-Україна.
Військові строкової служби тепер можуть добровільно мобілізуватись до лав Сил оборони України.
Це передбачено однією із законодавчих норм щодо змін у правилах проходження військової служби в період воєнного стану, яка набула чинності напередодні.
Отже, строковики від 1 серпня 2023 за власним бажанням мають право перевестися до категорії мобілізованих, але за умови:
Президент Володимир Зеленський у липні підписав низку законів, які дають підстави для звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації або з контрактної служби таким категоріям осіб:
Також змінився порядок бронювання працівників підприємств під час мобілізації.
Кабмін встановив критерії та перелік сфер, які можуть бути визнані критично важливими, наприклад, установи ветеринарної медицини, казенні підприємства пробірного контролю. Працівники таких підприємств отримають відстрочку від мобілізації, в разі оформлення "броні".
У серпні військовослужбовці отримуватимуть додаткові виплати. Їхній розмір нещодавно був затверджений Верховною радою.
Грошова винагорода передбачена як для мобілізованих, так для строковиків, курсантів та інших категорій:
Змін у правилах вручення повісток військовозобов'язаним у серпні не очікується. Оскільки законодавчо не регламентовано, де саме представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають вручати повістки, їх можуть видати як за місцем проживання, так і на вулиці.
В Україні продовжать діяти три види повісток до військкомату (ТЦК та СП):
У першому випадку військовозобов'язаний повинен з'явитися для уточнення військово-облікових даних (про місце реєстрації, склад сім'ї, місце роботи і т.д.)
У другому випадку необхідно пройти медичний огляд на ВЛК, де буде встановлено ступінь придатності до військової служби.
Мобілізаційне розпорядженн видається вже після проходження ВЛК у разі визнання військовозобов'язаного придатним до служби.
При цьому зазначимо, що закон забороняє участь у бойових діях військовослужбовців з числа призваних на військову службу час мобілізації, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки (терміном не менше місяця) або не мають бойового досвіду.
Воєнний стан в Україні через повномасштабну російську агресію триватиме як мінімум до 15 листопада 2023 року.
Верховна рада продовжила дію особливого періоду в країни ще на 90 днів під час голосування 27 липня.
Рішення було прийняте вже увосьме з 24 лютого 2022 року.
Також як мінімум до 15 листопада 2023 проходитиме загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Передусім призивають на службу резервістів, колишніх учасників АТО та ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців і військовозобов'язаних, які проходили службу.
Нагадаємо, в червні набули чинності норми закону про відпустки для військових –строк збільшили з 10 до 30 днів на рік, та ще 10 діб за сімейними обставинами, без урахування часу на дорогу.
Раніше повідомлялося, що може загрожувати військовозобов'язаним за незаконний перетин кордону України під час воєнного стану.