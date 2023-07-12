В Україні знову змінили правила бронювання військовозобов'язаних: що потрібно знати

Кабінет міністрів знову змінив порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Зокрема, розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані та встановлено терміни розгляду звернень підприємств щодо визначення їх критично важливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на прес-службу Мінекономіки .

Ухвалені урядом зміни передбачають:

суми ЄСВ відтепер будуть враховуватися у одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Критерій передбачає сплату підприємством протягом року податків, зборів, платежів (окрім митних платежів) на суму понад 1,5 млн євро.

підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям.

застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.

Також встановлено, що звернення підприємств, установ та організацій щодо визначення їх критично важливими має бути розглянуте держаними органами в строк до 10 робочих днів з моменту отримання.

Порядок бронювання

Воєнний стан та загальна мобілізація були оголошені в Україні 24 лютого 2022 року. Минулого року уряд неодноразово змінював порядок бронювання.

Кабінет міністрів України 27 січня 2023 року затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, встановивши чіткі критерії. Тепер цифра складає 50% від усіх військовозобов’язаних осіб, що працюють на підприємстві. Раніше можна було забронювати лише 40% таких працівників.

Згідно з порядком, бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, які працюють на:

1. Підприємствах, установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

2. Підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань;

3. Підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Протягом 2023 року уряд вносив до порядку бронювання військовозобов'язаних зміни.