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Військових після висновку ВЛК можуть звільняти в запас. Зеленський підписав закон

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Україна, Середа 19 липня 2023 13:09
Військових після висновку ВЛК можуть звільняти в запас. Зеленський підписав закон Фото: військових після висновку ВЛК можуть звільняти в запас (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 8169, який удосконалює положення Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" в частині порядку виконання громадянами військового обов’язку та проходження ними військової служби та служби у військовому резерві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту.

Згідно з законом, тепер військовослужбовці, які під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців можуть бути звільнені в запас

Також він передбачає випробувальний термін при прийнятті на військову службу за контрактом.

Нагадаємо, раніше, президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить звільняти зі служби військовослужбовців, у випадку, якщо їхні близькі родичі загинули або зникли безвісти в період воєнного стану.

Також нещодавно Верховна рада ухвалила закон про доплати військовим. Якщо військовослужбовці виконують завдання, пов'язані із захистом України, вони щомісячно отримуватимуть від 30 до 100 тисяч гривень. Строковикам встановлюються доплати по 6 тисяч гривень.

Крім того, було врегульовано питання відпусток для військовослужбовців під час воєнного стану.

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