Мобілізація за російський паспорт. Окупанти вручають повістки у Херсоні

"Херсонцям, які взяли російські паспорти, вже вручають повістки про мобілізацію. Це тероризм", - сказав він.

Окрім того, Янушевич повідомив про отримання численних звернень від мешканців окупованих населених пунктів щодо знущань з боку росіян.

"Колаборанти у супроводі автоматників обходять будинки і квартири, примушують людей до "голосування". Багатьом тим, хто проти або відмовляється "голосувати" заявляють, що в них є 24 години, щоб виїхати", - сказав він.

Янушевич також зазначив, що в окупованій Херсонській області закриті будь-які офіційні гуманітарні коридори. За його словами, росіяни спровокували гуманітарну кризу, щоб створити враження про те, що Україна нібито відмовилась від своїх жителів.