Мобилизация за российский паспорт. Оккупанты вручают повестки в Херсоне

"Херсонцам, которые взяли российские паспорта, уже вручают повестки о мобилизации. Это терроризм", - сказал он.

Кроме того, Янушевич сообщил о получении многочисленных обращений от жителей оккупированных населенных пунктов по поводу издевательств со стороны россиян.

"Колаборанты в сопровождении автоматчиков обходят дома и квартиры, принуждают людей к "голосованию". Многим тем, кто против или отказывается "голосовать", заявляют, что у них есть 24 часа, чтобы уехать", - сказал он.

Янушевич также отметил, что в оккупированной Херсонской области закрыты любые официальные гуманитарные коридоры. По его словам, россияне спровоцировали гуманитарный кризис, чтобы создать впечатление, что Украина якобы отказалась от своих жителей.