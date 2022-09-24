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Мобилизация за российский паспорт. Оккупанты вручают повестки в Херсоне

Фото: оккупанты вручают повестки херсонцам с российским паспортом (facebook com)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупационные власти раздают повестки о мобилизации жителям Херсона, получившим российские паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Ярослава Янушевича.

"Херсонцам, которые взяли российские паспорта, уже вручают повестки о мобилизации. Это терроризм", - сказал он.

Кроме того, Янушевич сообщил о получении многочисленных обращений от жителей оккупированных населенных пунктов по поводу издевательств со стороны россиян.

"Колаборанты в сопровождении автоматчиков обходят дома и квартиры, принуждают людей к "голосованию". Многим тем, кто против или отказывается "голосовать", заявляют, что у них есть 24 часа, чтобы уехать", - сказал он.

Янушевич также отметил, что в оккупированной Херсонской области закрыты любые официальные гуманитарные коридоры. По его словам, россияне спровоцировали гуманитарный кризис, чтобы создать впечатление, что Украина якобы отказалась от своих жителей.

Напомним, автоматчики с так называемыми "членами избирательных комиссий" ходят по квартирам местных жителей Мелитополя и заставляют голосовать на псевдореферендуме.

Захватчики также выманивают личные данные жителей временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей.

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ХерсонМобилизация в России