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"Мобілізація в РФ не припинялась": у ГУР розповіли, на що очікувати після "виборів" Путіна

Україна Росія , Понеділок 18 березня 2024 12:11
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"Мобілізація в РФ не припинялась": у ГУР розповіли, на що очікувати після "виборів" Путіна Фото: представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Мобілізація на території Росії триває безперервно. Водночас очікується активізація призову росіян після "виборів" диктатора Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки МОУ Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на питання про те, чи можлива тепер у РФ нова хвиля мобілізації та чи зміниться політика РФ після перемоги Путіна, Юсов зауважив, що мобілізаційні заходи на території країни-агресорки не припинялися.

"І так, після цього фарсу, які називали "виборами Путіна", (очікується - ред.) їхня активізація. Можливо, вони можуть нести більш відкритий характер. І це правда", - зауважує представник ГУР.

Мобілізація в Росії

Минулого року Генштаб ЗСУ повідомляв, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Видання "Важливі історії" повідомило, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому через чотири - п'ять місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий окупант - не прожив і двох.

На думку одного з експертів, посилення мобілізації в Росії після проведення там президентських "виборів" є одним із варіантів.

Раніше РБК-Україна писало, що російський мобілізаційний ресурс вичерпується, тому країна-агресор залучає на війну проти України дедалі більше іноземців. В українському полоні є представники Куби, Непалу, країн Африки, Латинської Америки.

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