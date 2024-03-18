"Мобилизация в РФ не прекращалась": в ГУР рассказали, чего ожидать после "выборов" Путина

Мобилизация на территории России продолжается непрерывно. В то же время, ожидается активизация призыва россиян после "выборов" диктатора Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки МОУ Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"И да, после этого фарса, которые называли "выборами Путина", (ожидается - ред.) их активизация. Возможно, они могут нести более открытый характер. И это правда", - отмечает представитель ГУР.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли теперь у РФ новая волна мобилизации и изменится ли политика РФ после победы Путина, Юсов отметил, что мобилизационные меры на территории страны-агрессора не прекращались.

Мобилизация в России

В прошлом году Генштаб ВСУ сообщал, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

Издание "Важные истории" сообщило, что мобилизованные россияне погибают на войне в Украине в среднем через четыре - пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый оккупант - не прожил и двоих.

По мнению одного из экспертов, усиление мобилизации в России после проведения там президентских "выборов" является одним из вариантов.

Ранее РБК-Украина писала, что российский мобилизационный ресурс исчерпывается, поэтому страна-агрессор привлекает на войну против Украины все больше иностранцев. В украинском плену есть представители Кубы, Непала, стран Африки, Латинской Америки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.