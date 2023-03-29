Мобілізація в окупації. Кого Україна не вважатиме зрадником: відповідь омбудсмена

Українців, яких примусово мобілізували на окупованій території, не вважатимуть зрадниками. Але за умови, що вони здаватимуться у полон самостійно.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

"Людина повинна здатись у полон самостійно. Тільки після цього ми розуміємо, що людина не брала участі в збройній агресії проти нашої держави. До цього часу, якщо людина з автоматом знаходилась на передовій, встановити факт, що її примусово мобілізували і людина не бажала брати в цьому участь, достатньо складно. Але ми зараз напрацьовуємо якісь варіанти, як можна це робити. Принаймні, теоретично", - пояснив Лубінець.

Своєю чергою омбудсмен зазначив, що мобілізація на окупованих територіях один із пунктів так званої діяльності російських загарбників.

"Ми отримуємо інформацію (щодо мобілізації окупантами - ред.) з усіх регіонів, які під окупацією і я беру в приклад своє рідне місто - Волноваха, його 12 березня остаточно окупувала російська армія. І період, коли ми побачили першого мобілізованого з Волноваського району, це був кінець травня. Всього-на-всього три місяці. Для них дуже важливо саме чоловіків забрати на війну. Це ніби-то такий остаточний розрив людей з Україною", - зазначив Лубінець.

На уточнююче питання, чи може вважатися примусова мобілізація геноцидом, він заявив: "Це і вважається геноцидом".

Нагадаємо, раніше ми писали про примусову мобілізацію ув'язнених чоловіків на окупованих територіях Луганської області.

Додамо, також повідомлялося, що на території ОРДЛО розпочалася нова хвиля примусової мобілізації під час якої на війну забирають навіть "непридатних та чоловіків, які мали "відстрочку".

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