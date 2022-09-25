Мобілізація навряд чи дасть змогу РФ створити ефективні бойові підрозділи для війни проти України, - ISW

У РФ "часткова" мобілізація продовжує поспішно змушувати тисячі росіян вступати на військову службу. Однак навряд чи таким чином Кремлю вдасться створити ефективну бойову силу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що частина мобілізованих
В ISW вказують, що серед призваних є багато тих, хто старший 50 років і має серйозні захворювання.
Окрім цього, фахівці, опираючись на відео із соцмереж, які були оприлюднені 24 вересня, зробили висновок, що мобілізовані отримують іржаву стрілецьку зброю, непридатну для служби.
Із ти же роликів також зрозуміло, що призвані чоловіки мають
Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, що оголошення часткової мобілізації в РФ суттєво не вплине на перебіг її війни проти України.
До слова, радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що в Україні до лав ЗСУ можна призвати ще 5,5 мільйона осіб.
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