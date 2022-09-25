Мобілізація навряд чи дасть змогу РФ створити ефективні бойові підрозділи для війни проти України, - ISW

Аналітики зазначають, що частина мобілізованих

В ISW вказують, що серед призваних є багато тих, хто старший 50 років і має серйозні захворювання.

Окрім цього, фахівці, опираючись на відео із соцмереж, які були оприлюднені 24 вересня, зробили висновок, що мобілізовані отримують іржаву стрілецьку зброю, непридатну для служби.

Із ти же роликів також зрозуміло, що призвані чоловіки мають